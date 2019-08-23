Максим Орешкин спрогнозировал замедление инфляции до 3%

Министр экономического развития России Максим Орешкин ожидает замедления инфляции до 3% в годовом выражении уже в первом квартале следующего года, сообщает ТАСС.

"Мы видим очень сильные дезинфляционные тенденции, в целом нехватку спроса в экономике", - сообщил министр.

По его словам, в этом году инфляция опустится ниже 4%. Однако более точные прогнозы будут опубликованы в следующем макропрогнозе.

Согласно данным прошлого доклада, инфляция прогнозировалась на уровне 4,3%. Отметим, что с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%.