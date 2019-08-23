"Это даст серьезный импульс для развития бизнеса". Алексей Текслер предложил снизить ставки по упрощенной системе налогообложения

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании областного отделения общественной организации "ОПОРА России", передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая встречу, руководитель области подчеркнул, что для региона развитие предпринимательства является одним из ключевых приоритетов. До 2024 года в области должен быть обеспечен рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства почти на 25% или около 110 тыс. человек. Для этого необходимо создавать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности и оказывать бизнесу поддержку.

В связи с этим Алексей Текслер предложил снизить ставки по упрощенной системе налогообложения, отметив, что особенно значимо такое решение для малого и микробизнеса.

"Сегодня по целому ряду причин созрел запрос на поиск нового баланса между интересами предпринимателей и задачами наполнения бюджета в этой сфере. Я рассчитываю, что снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, на которое мы готовы идти, даст серьезный импульс для развития бизнеса и в перспективе приведет к росту, а не снижению поступлений в бюджет, как в свое время было с введением плоской шкалы по НДФЛ", - подчеркнул он.

Глава области поручил областному минэкономразвития до конца сентября представить конкретные предложения по новым ставкам, призвав бизнес принять активное участие в этом.

"Если говорить о налоговой нагрузке, мы тоже этим встревожены. Мне импонирует, что глава региона начал свое выступление с предложения пересмотреть ставки по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса в сторону понижения. Зал встретил это предложение аплодисментами, потому что многие хотели с этим выступить, и то, что есть понимание между малым бизнесом и главой региона – это знаменательно. Значит, мы видим проблемы, слышим их и движемся в одном направлении", - чуть позже отметил президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин.

Также Алексей Текслер считает необходимым дальнейшую докапитализацию льготных инструментов финансирования малого и среднего предпринимательства.

"Мы видим, что они востребованы со стороны бизнеса. В том числе, когда необходима модернизация действующего бизнеса или оборотный капитал. За полтора года активной деятельности региональной микрофинансовой организации выдано более 220 микрозаймов на сумму свыше 400 млн руб. Региональная гарантийная организация за время существования обеспечила выдачу 2 тыс. поручительств. На самом деле моя оценка, что этого недостаточно", - отметил он.

Будет продолжена поддержка экспорта МСП.

"Наш регион обладает мощным экспортным потенциалом. Наши предприятия, в том числе малые и средние, выпускают качественную продукцию, которая может найти спрос в других странах. За первое полугодие этого года при участии Центра поддержки экспорта Челябинской области 27 субъектов МСП заключили 60 экспортных контрактов на 6,5 млн долларов США. Со своей стороны, на уровне области мы и в дальнейшем будем поддерживать внешнеэкономические амбиции наших компаний", - заявил он.

В регионе будут расширять доступность сервиса "одного окна" для бизнеса. Это, по мнению главы региона, даст серьезный импульс популяризации предпринимательской деятельности. В частности, филиал "Территории бизнеса" уже появился в Златоусте, а до конца года будут открыты филиалы в Магнитогорске и Кыштыме.

Затем у предпринимателей была возможность задать свои вопросы главе региона.

Депутат ЗСО, председатель регионального отделения "Деловой России" Константин Захаров обратил внимание на проблему кадастровой оценки земельных участков. Она проводится каждые пять лет.

"Даже те земельные участки, которые бизнес неоднократно оспорил в суде и понизил в восемь раз, снова оценены в восемь раз дороже", - сообщил он.

Особенно это касается земельных участков, которые занимает промышленность и обрабатывающее производство. Для них кадастровая стоимость увеличивается в 8-10 раз.

"Получается, что любой инвестор, который зашел на территорию три года назад, сегодня столкнется с ситуацией, когда у него в следующем году вырастет резко либо налоговая нагрузка на землю, либо арендные ставки, потому что вырастет налог. Такие вещи могут быть административно прекращены. Я обращаюсь к вам, чтобы мы вместе с вами это сделали", - обратился к главе области Захаров.

Вице-председатель челябинского отделения "ОПОРЫ России" Олег Витковский озвучил ряд проектов, которые можно реализовать в регионе. В частности, это строительство платного подземного автомобильного туннеля, соединяющего центр города с северо-западом. Цена вопроса – 13 млрд руб. Реализовать проект, по словам выступающего, можно на условиях концессии, срок окупаемости 13-15 лет.

Еще один масштабный проект – это аквапарк с океанариумом, аттракционами и спортивными зонами.

Среди проблем он обозначил нехватку в Челябинской области технопарков.

"Мы ведем 7-8 предприятий, которые хотят открыться в области. На прошлой неделе были чехи. Хотят инкубатор строить. Проблема в том, что их даже приземлить некуда, у нас просто не хватает технопарков", - заявил он.

Также предприниматели говорили о развитии государственно-частного партнерства и центров индивидуально-жилищного строительства. Много говорили о туризме, в том числе о развитии медицинского туризма в регионе.

Владелец горнолыжного курорта "Солнечная долина" и клуба-отеля "Золотой пляж" Олег Сиротин предложил достроить ветку и запустить скоростной поезд "Ласточка", который будет за час доставлять туристов из Челябинска в "Солнечную долину". Проект предлагается реализовать на условиях софинансирования с РЖД.

"У власти и бизнеса одна задача – это развитие нашего региона, поэтому здесь никаких границ быть не может. Все проекты, которые направлены на улучшение жизни людей, все бизнес-проекты, которые позволяют создавать новую налоговую базу, высокоэффективные новые рабочие места с высокой заработной платой, всегда будут поддерживаться", - обозначил Алексей Текслер.

Участники заседания позитивно оценили встречу с главой региона и возможность донести до властей свои предложения.

"Наши предложения были тщательно проработаны профессионалами, поэтому глава региона к ним отнесся благосклонно, и мы видим, что практически все они поддержаны. Коллегам понравилось, потому что они этими предложениями живут и делают это для того, чтобы бизнес здесь развивался. Самый очевидный пример - это снижение налоговой ставки. Если мы снизим налоги, это поможет предпринимателям смелее инвестировать, больше производить или оказывать услуг с тем, чтобы делать больший вклад в экономику региона. У предпринимателей накоплен огромный потенциал, и, если им дать какие-то дополнительные стимулы, показать возможность роста и уверить их в том, что их поддерживают и то, что они действительно будут услышаны, то наш бизнес свернет горы", - заявил Накануне.RU председатель челябинского отделения "ОПОРЫ России" Артем Артемьев.