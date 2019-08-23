15 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Прокуратура защитила бизнесмена из Тобольска от необоснованного взыскания более 2 миллионов

Прокуратура Тюменской области провела проверку по обращении бизнесмена из Тобольска о неправомерном взыскании с него налогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что на исполнении в Тобольском межрайонном отделе судебных приставов находились решение налогового органа и судебное решение о взыскании с индивидуального предпринимателя налоговых платежей в сумме 2,7 млн руб. и 1,9 млн руб. соответственно.

Первое исполнительное производство было завершено, поскольку предприниматель перечислил в бюджет 2,7 млн руб. При этом требования решения налогового органа и судебного решения в сумме 1,9 млн руб. тождественны, соответственно исполнены предпринимателем. Однако второе исполнительное производство окончено не было - налоговый орган сообщил приставам о неисполнении судебного решения. Прокуратура внесла представление в региональную налоговую службу.

После прокурорского вмешательства исполнительное производство в отношении бизнесмена было окончено.

Также прокуратура добилась отмены постановления о взыскании исполнительного сбора на сумму свыше 130 тыс. руб.

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Прокуратура защитила бизнесмена из Тобольска от необоснованного взыскания более 2 миллионов

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Теги: ФНС, бизнесмен, прокуратура



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