15 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО
ДТП, авария, столкновение, автобус (2019) | Фото: 18.mchs.gov.ru

В Удмуртии 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ижевске сегодня, в 19.03 произошло ДТП с участием автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, авария водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и столкнулся с опорой воздушного трубопровода. Инцидент произошел на перекрестке улиц Новоажимого и Азина.

В ДТП пострадали 20 человек, погибших нет. Пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести.

Причины ДТП выясняются.

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В Удмуртии 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

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Теги: ДТП, автобус, авария, столкновение



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