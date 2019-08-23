В Удмуртии 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ижевске сегодня, в 19.03 произошло ДТП с участием автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, авария водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и столкнулся с опорой воздушного трубопровода. Инцидент произошел на перекрестке улиц Новоажимого и Азина.

В ДТП пострадали 20 человек, погибших нет. Пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести.

Причины ДТП выясняются.