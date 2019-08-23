В России сорвана четверть аукционов на закупки инсулина

В России с начала года без заявок осталось почти 30% тендеров госучреждений на лекарства. Как сообщает "РБК", чаще всего срывались аукционы на инсулин и вакцины против бешенства.

Как сообщает издание, со ссылкой на данные портала госзакупок, на покупку инсулина было объявлено 2,8 тыс. аукционов, 692 из них сорвано. На втором месте по числу сорванных тендеров физраствор - не состоялось 683 из 1840. На третьем месте вакцина от бешенства - сорвано 429 тендеров из 573.

Также проблемы существуют и с покупкой препаратов против онкологических заболеваний: не состоялось 162 тендера на закупку препарата ниволумаб, который применяется при раке легкого, почки, кожи. Не удалось провести 140 аукционов для покупки ритуксимаба - против лимфомы.