14 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Филарет созвал митинг против нового лидера раскола. Пришли 200 человек

На площади перед Михайловским Златоверхим монастырем Киева, где находится резиденция лидера "единой церкви" украинских раскольников Сергея Думенко ("Епифания"), прошел митинг в поддержку лидера киевского "патриархата" Михаила Денисенко ("патриарха Филарета").
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Организатор мероприятия Наталия Миролюб заявила, что их попросил об этом сам Филарет. Однако пришли всего около 200 человек, передает Союз православных журналистов.

Напомним, ранее Филарет призвал протестовать против Думенко. Причиной его недовольства является то, что его отодвинули от управления новым раскольническим проектом. Он восстановил свой "патриархат", однако на него началось давление. На днях по требованию Думенко был закрыт банковский счет этого юрлица. Филарет считает, что у него хотят отобрать средства его организации. По этому поводу и был организован митинг.

Пресс-служба киевского "патриархата" сделала официальное заявление.

"То, что делает руководство "ПЦУ" во главе с митрополитом Епифанием, - это проявление надругательства над нормами христианской морали и правами человека... Подчеркиваем, что ни рейдерство, ни информационная война против "УПЦ КП", ни нападки на ее предстоятеля не будут иметь успеха", - сказано в заявлении.

Пресс-служба призвала сторонников Филарета к "законному протесту".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский дистанцируется от поддержки какой-либо из раскольнических структур, что стало препятствием к подписанию совместного заявления с экуменическим патриархом Варфоломеем в ходе визита на Фанар в начале августа.

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Филарет созвал митинг против нового лидера раскола. Пришли 200 человек

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет, Сергей Думенко, Епифаний



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