Медведев считает возможным переход на четырехдневку - ГАЗ уже готовится

Переход на четырехдневку происходит естественным путем и без участия правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, считает экономист Владислав Жуковский. Как рассказал он Накануне.RU, ряд крупных промышленных предприятий уже сократили рабочие дни до четырех или даже трех в неделю.

"Уже и так огромное количество промышленных предприятий работает не полную рабочую смену. Ростсельмаш вон объявил, что через несколько месяцев, если проблемы не будут преодолены, то он вообще перейдет на трехдневную рабочую неделю", - говорит экономист.

Отметим, что сегодня, 23 августа, Группа компаний "ГАЗ", на предприятии которой происходило выдвижение Владимира Путина в президенты на текущий срок, объявило о том, что уже готово перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом отмечается, что это решение вызвано ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствиями "ограничений производственной деятельности "Группы ГАЗ" в связи с санкциями США".

"Сокращение рабочего дня до четырех дней происходит в условиях стагнации экономики, а не от хорошей жизни", - поясняет экономист Владислав Жуковский.

При этом мнение правительства и премьер-министра о переходе на сокращенную рабочую неделю для реального бизнеса и промышленников не является определяющим, уверен он.

"А кого интересует мнение Медведева и правительства на этот счет? Мнение их не особо сильно кого-то волнует. Все зависит от того, есть ли заказы у предприятий. Если есть потребитель, готовый покупать ваши услуги, то вы и все семь дней будете работать. Те, кто занимается экспортом сырья, как работали пять дней в неделю, так и будут дальше так работать. А там, где все плохо, как не работали совсем, так и не собираются, потому что незачем просто", - объясняет он.

Напомним, что после того, как информация о том, что правительство РФ готово проанализировать возможность сократить рабочую неделю, в обществе возникла дискуссия на эту тему. ВЦИОМ к этому времени уже успел провести соответствующий опрос.

Как пишет РБК, почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней. Положительно эту перспективу оценили 29% участников опроса, еще 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить. Эксперты пришли к мнению, что россияне, очевидно, предположили, что таким образом им сократят заработную плату.

Вскоре появилось заявление Дмитрия Медведева на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России не будет совершен "сию секунду" и необходимо сохранить уровень доходов населения.