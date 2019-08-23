От рака скончался Дэвид Кох – один из самых богатых и влиятельных американцев

В возрасте 79 лет скончался Дэвид Кох – один из самых богатых людей на планете, консерватор, имевший большое влияние на американскую политику.

Брат покойного Чарльз, а также компания Koch Industries, которую возглавлял Дэвид, выпустили заявление, в котором сообщили, что 27 лет назад у бизнесмена был диагностирован рак простаты, от которого он в итоге и скончался.

"Дэвид любил говорить, что сочетание из блестящих докторов, самых современных лекарств и его собственного упрямство помоголо сдерживать рак", - написал Чарльз Кох

Одной из первых о смерти Коха сообщила Джейн Майер, журналистка, которая написала в 2016 году книгу "Темные деньги" о влиянии семьи Кох на американскую политику.

Дэвид и Чарльз Кохи были одними из самых влиятельных фигур в консервативном движении в США в последние годы, они щедро жертвовали сотни миллионов долларов в помощь консервативным организациям.

Состояние Коха оценивается в $53,5 млрд, вместе с братом Дэвид занимал седьмую строчку среди самых богатых американцев по версии Forbes.

Дэвид Кох начал работать в семейном промышленном бизнесе в 1970 году и занимал должность исполнительного вице-президента вплоть до своей отставки в 2018 году.

У корпорации Koch Industries не самая лучшая репутация среди экологов. В 2014 году стало известно, что компания платила миллионы в виде штрафов в 90-х и нулевых годах из-за нарушений в охране окружающей среды. И сейчас Koch Industries и братья Кох продолжают оставаться мишенью для экологических организаций, таких как Гринпис.

У Дэвида Коха остались жена Джулия и трое детей – Дэвид, Мэри и Джон.