На Южном Урале создают региональный фонд защиты прав дольщиков

На Южном Урале создают региональный фонд защиты прав дольщиков. Соответствующее постановление на заседании областного правительства утвердил глава региона Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер отметил, что вопрос долевого строительства для Челябинской области крайне актуальный.

"Благодаря изменениям федерального законодательства, мы запускаем совместно с фондом "ДОМ.РФ" программу по завершению строительства домов, где застройщики отказались выполнять свои обязательства. Теперь мы сможем реализовать эти проекты и предоставить жилье гражданам. По каждому проблемному дому в Челябинской области у нас решение найдено, и мы знаем, как решить проблему дольщиков в нашем регионе", – подчеркнул он.

В настоящий момент в регионе 39 проблемных объектов. Для их достройки планируется использовать механизм с привлечением средств фонда "ДОМ.РФ".

По словам и.о. вице-губернатора Сергей Шаль, региональный фонд позволит в целях скорейшего урегулирования обязательств застройщиков привлечь федеральные средства на завершение строительства проблемных объектов.

"Наша задача - в максимально короткий срок завершить все процедуры оформления, чтобы региональный фонд начал свою работу по ликвидации долгостроев", - добавил он.