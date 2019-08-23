Большинство пострадавших в аварии с автобусом в Перми - в удовлетворительном состоянии

Медики рассказали о состоянии пострадавших пассажиров автобуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса, который сейчас находится в больнице, в момент аварии был трезв. До конца расследования он останется под обязательством о явке. Губернатор Максим Решетников наградил очевидца аварии Данила Юлдашева, который, увидев, что произошло, одним из первых стал помогать пострадавшим.

Госпитализировано 30 человека, в том числе восемь детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава. Общее состояние взрослых – удовлетворительное и средней степени тяжести. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии без угрозы для жизни. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное. Профиль травм, полученных пострадавшими, - хирургия, нейрохирургия и травматология.