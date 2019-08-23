В ГД предложили ответить на ракетные испытания США новым Карибским кризисом
В Госдуме считают, что действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД, стало бы размещение российских ракетных систем в Венесуэле.
"Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев", - заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По его мнению, размещение ракетных систем в Венесуэле будет для США более болезненным, чем размещение ракет при советской власти на Кубе. При необходимости можно будет провести переговоры с Каракасом, добавил Шерин.
Напомним, испытания американцы провели на острове Сан-Николас. Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.
В МИД РФ заявили, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам. Российский лидер также поручил подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу.