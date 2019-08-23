14 Сентября 2020
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Политика В России
коллаж, Трамп, ракеты, РСМД (2018) | Фото: Накануне.RU

В ГД предложили ответить на ракетные испытания США новым Карибским кризисом

В Госдуме считают, что действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД, стало бы размещение российских ракетных систем в Венесуэле.

"Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев", - заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, размещение ракетных систем в Венесуэле будет для США более болезненным, чем размещение ракет при советской власти на Кубе. При необходимости можно будет провести переговоры с Каракасом, добавил Шерин.

Напомним, испытания американцы провели на острове Сан-Николас. Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

В МИД РФ заявили, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам. Российский лидер также поручил подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу.

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В ГД предложили ответить на ракетные испытания США новым Карибским кризисом

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Теги: сша, ракета, карибский кризис



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