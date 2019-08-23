Боты Навального продолжили атаковать «Армению», обрушив рейтинг ресторана в Яндексе

Московский ресторан «Армения» пострадал от действий ботов скандального блогера Алексея Навального. В ответ на требование возместить материальный ущерб за последствия незаконных акций несистемная оппозиция обрушила рейтинг заведения.

Как известно, чтобы избежать печальных последствий от митингов «оппозиции» и не подвергать клиентов опасности, многим крупным московским магазинам, барам и ресторанам пришлось на время закрыться. В общей сложности за эти недели столичный бизнес недополучил довольно крупную сумму.

В стороне не остались и владельцы популярного ресторана «Армения», расположенного на Тверской. Его хозяева оценили ущерб в полмиллиона рублей и подали иск в суд. Узнав о поданной жалобе, ОПГ одиозного блогера моментально атаковала заведение в Сети.

Как сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей, участие в интернет-войне приняли и «фабрики» ботов Навального. Именно им удалось оставить огромное количество негативных отзывов на страничке «Армении» в Facebook, а также обрушить ее рейтинг в популярном приложении TripAdvisor.

После этого владельцы ресторана предпочли заморозить официальную страницу в социальной сети. А модераторы международного сервиса для путешественников временно ограничили доступ к возможности оставлять любые отзывы.

Важно отметить, что до подачи судебного иска у посетителей никогда не возникало претензий к качеству поданных блюд. Более того, известные критики всегда хвалили кухню «Армении».

Так, буквально недавно на платформе для отзывов «Яндекс» заведение имело максимальный рейтинг и массу положительных комментариев. Однако 16 августа сетевые тролли Навального в буквальном смысле «снесли» все достижения ресторана.

Стоит отметить, что для этого им не нужно было писать комментариев. Каждый из них просто ставил «Армении» одну звезду – самый низкий балл. От чего на платформе сложилась двоякая ситуация: маленький рейтинг, зато прекрасные отзывы.

Не оставили без внимания боты Навального и сервис 2Gis. Сейчас здесь уже 238 негативных отзывов, при том, что их авторы не скрывают – это месть за поданный иск.

Стоит заметить, что такая политика «борцов за справедливость», где действуют двойные стандарты, еще раз демонстрирует всю суть протестных идей Алексея Навального и его ОПГ.

Напомним, 19 августа московская полиция задержала так называемых «троллей» скандального блогера Алексея Навального. В типовой многоэтажке в Марьино работники занимались публикацией агитационных материалов о графике проведения незаконных акций несистемной оппозиции.

Вместе с тем, продвигались протестные идеи самого блогера и статьи, культивирующие ненависть к политическому режиму России в целом. Все они действовали под прикрытием «ботов», информация о которых содержалась на рабочих компьютерах в офисе.

Позднее Telegram-канал «Шавки Красовского», ссылаясь на источники в органах правопорядка, сообщил, что обнаруженная фабрика может быть лишь филиалом большой сети по всей столице.