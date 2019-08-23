Протоиерей Чаплин о повреждении "креста" Покраса Лампаса в Екатеринбурге: "Здесь как раз нужен конфликт"

Протоиерей Всеволод Чаплин высказался по поводу повреждения работы художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге, выполненной в рамках "Стенограффии".

Напомним, арт-объект был частично уничтожен коммунальщиками в июле этого года.

Как написал Чаплин в своем Facebook, Покрас Лампас "давно неравнодушен к кресту - оказывается, раньше сочетал его с изображением обнаженной девушки".

"Некоторые, правда, активно желают с ним задружиться - как же, "мы ведь не против прогресса". А некоторые продолжают считать его деятельность издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа. И собираются выходить на одиночные пикеты 25, 26 и 27 августа к его "кресту" на дороге, попираемому ногами. Все нам предлагают "избегать конфликта" - но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное", - размышляет священнослужитель.

Напомним, 26 августа Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург и восстановит свой арт-объект поверх асфальта.