14 Сентября 2020
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Общество Курганская область
казаки, Югра (2018) | Фото: myopenugra.ru

Зауральские казаки недоумевают, почему Шумков до сих пор не может официально с ними встретиться

Казаки Зауральского отдельского казачьего общества в лице атамана Александра Зайцева не теряют надежды на встречу с врио губернатора региона Вадимом Шумковым.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в мае этого года Шумков на одном из заседаний в уральском полпредстве в Екатеринбурге заявил, что нужно активнее привлекать казаков для охраны государственной границы и вообще с ними нужно вести конструктивную работу.

Как тогда отметил Шумков, система охраны госграницы казаками работала более 100 лет и подтвердила свою эффективность.

Еще в октябре прошлого года главе региона казаки направили официальное письмо с просьбой о встрече, которое врио губернатора до сих пор игнорирует.

"Мы хотим встретиться. У нас много планов - обсудим охрану госграницы, текущие вопросы. У нас наработки ведутся еще с 90-х годов прошлого века, построена вышка пограничная, передан таможенный переход в Неверовской", - отметил атаман Зайцев.

Сейчас на территории Зауралья зарегистрированы несколько казачьих обществ, однако только Зауральское отдельское, атаманом которого является Зайцев, входит в государственный реестр казачьих обществ.

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Зауральские казаки недоумевают, почему Шумков до сих пор не может официально с ними встретиться

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Теги: Вадим Шумков, Александр Зайцев, встреча, казаки, казачество



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