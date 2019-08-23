14 Сентября 2020
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Никита Михалков, форум &quot;россия - страна возможностей&quot; (2018) | Фото: vk.com

Режиссер Никита Михалков сломал ногу

73-летний российский режиссер Никита Михалков сломал ногу. На фестиваль "Таврида" в Крыму звездный гость пожаловал на костылях, хотя при этом активно общался с гостями и провел двухчасовой мастер-класс. О травме своей, кстати, он рассказал тоже во время выступления, передает Super.Ru.

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходит 20-26 августа в Крыму (Судак). Фестиваль является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". На фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей.

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Режиссер Никита Михалков сломал ногу

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Теги: никита михалков, перелом ноги, таврида



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