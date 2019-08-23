Нападающий сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за кокаина

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на несколько лет за нарушение антидопинговых правил. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Как говорится в сообщении, в допинг-пробе спортсмена обнаружили кокаин. Уточняется, что Кузнецов отказался от вскрытия пробы В.

В результате российский игрок отстранен на четыре года. Выйти на лед в международных матчах он сможет не раньше 12 июня 2023 года.

Напомним, в мае этого года по соцсетям разошлась видеозапись следующего содержания: Евгений Кузнецов находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону, а перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Рядом на кровати лежит спящая девушка.

Время и место съемки указано не было. Сам Кузнецов не отрицал, что на видео находится именно он.