14 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Борис Хохряков визит в Нижневартовск Марафон благоустройства (2019) | Фото: Дума Нижневартовска

Спикер думы Югры высоко оценил "Марафон благоустройства" Нижневартовска

В Нижневартовске подвели предварительные итоги "Марафона благоустройства". Их оценил спикер окружной думы Борис Хохряков, проехав по городу в компании его главы Василия Тихонова и спикера парламента столицы Самотлора Максима Клеца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сначала гость прибыл во второй микрорайон, где реконструкцию дворов провели в прошлом сезоне, и первый, где сейчас трудятся строители. Они возводят новые детские и спортивные площадки, делают удобные тротуары и вместительные парковки. Работы начались в июне. Перед этим с участием жильцов составлен проект новации. Одна из жительниц микрорайона рассказала гостям, что довольна тем, что "сделали шикарную автостоянку, сейчас делают спортивную площадку, на которой смогут заниматься не только дети, но и взрослые".

"У нас там будет тренер, в том числе для занятий с людьми среднего возраста. Здесь смогут заниматься все желающие. Хорошо, что начали "Марафон благоустройства". Я считаю, что он, в том числе, и для того, чтобы активизировать самих жителей, чтобы мы "проснулись", чтобы мы начали что-то делать, причем сообща", - сказала она.

Хохряков обрадовался такой реакции вартовчан и добавил, что "в 2017 и 2018 годах на благоустройство выделено 500 млн руб., а на сегодняшний день на окружной "Марафон" потрачено уже 700 млн руб.".

"Эти деньги поступают из бюджетов всех уровней, в том числе из депутатского фонда парламентариев окружной думы. Такое целевое финансирование и вовлечение в процесс реконструкции самих жителей позволяет нам вместе добиваться зримых результатов. После работ дворы приобретают совершенно другой вид. Мы деньги выделяем третий год подряд. Я думаю, что никаких изменений не будет, и мы продолжим эту традицию", - сказал Хохряков.

Борис Хохряков визит в Нижневартовск Марафон благоустройства(2019)|Фото: Дума Нижневартовска

По словам Тихонова, "Марафон благоустройства" в Нижневартовске задумывался как проект, который не только создаст комфорт и уют в микрорайонах, но и поможет сформировать атмосферу дружелюбия между соседями. За темпами и качеством благоустройства микрорайона пристально следят общественники, депутаты, представители администрации и управляющих компаний.

"Работы, проводимые в рамках "Марафона благоустройства", со стороны думы контролирует комитет по городскому хозяйству и строительству и те депутаты, которые избирались от этих микрорайонов", - сказал Клец.

Если брать в целом, то масштабное преобразование микрорайонов столицы Самотлора началось три года назад. За это время в порядок привели более 130 дворов, в которых живут 30 тыс. человек.

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Спикер думы Югры высоко оценил "Марафон благоустройства" Нижневартовска

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Теги: Борис Хохряков, Василий Тихонов, Максим Клец, марафон благоустройства



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