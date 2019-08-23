14 Сентября 2020
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Общество Курганская область
фонд святой екатерины, пасхальные яйца, часовня святой екатерины, крест, купола (2018) | Фото:фонд святой екатерины

Курганцы выступили против строительства часовни рядом с детсадом, в которой уже начали отпевать покойников

В Кургане родители воспитанников детского сада №34 "Филиппок" в поселке Вороновка возмущены тем, что на территории строящейся рядом часовни начали отпевать покойников.

Одна из жительниц Вороновки Светлана Игоревна рассказала Накануне.RU, что на территорию часовни гробы привозят на прицепах, там же идет отпевание - в тот момент, когда совсем рядом на улице в детском саду играют дети.

В администрации Кургана сообщили Накануне.RU, что ситуация находится на контроле Общественной палаты города. При палате создадут специальную комиссию, куда войдут депутаты Курганской гордумы и представители Роспотребнадзора.

Также в администрации сообщили, что жителей близлежащих домов спросят, согласны ли они с тем, чтобы рядом с их домами построили часовню.

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Курганцы выступили против строительства часовни рядом с детсадом, в которой уже начали отпевать покойников

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Теги: Курган, Вороновка, часовня, детский сад, Филиппок, отпевание, покойники



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