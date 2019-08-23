Прикамскую службу судебных приставов возглавил пристав из Красноярска

Бывший руководитель красноярского подразделения службы Сергей Неведомский возглавил прикамское УФССП, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, пока он занимает должность "исполняющего обязанности руководителя". Судебным приставом Неведомский работает с 2000 г. Карьеру начал в Боготольском районе Красноярского края. С сентября прошлого года занимал пост и.о. руководителя УФФСП по Красноярскому краю. Ранее пост исполняющего обязанности руководителя УФССП занимал Эдуард Петерс. Сейчас он вернулся в должность заместителя.

Напомним, бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников арестован по делу о взяточничестве. Его и его подчиненную - начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества регионального управления ССП обвиняют в получении двух взяток в составе группы по предварительному сговору. В случае с Кожевниковым речь идет о двух взятках, с его подчиненной - об одной.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 г. фигуранты получили взятку в 550 и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу человека, давшего деньги. Его подчиненная ранее уже арестована по другому уголовному делу, сейчас они объединены.

По некоторым данным под стражей Кожевников может пробыть до 13 сентября.