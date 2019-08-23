14 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Речелстрой, дольщики, пикет, (2019) | Фото: https://vk.com/iglakecity

В Челябинске обманутые дольщики пригласили на свой митинг Алексея Текслера и Наталью Котову

В Челябинске обманутые дольщики пригласили на свой митинг, который пройдет 24 августа в сквере имени Колющенко, врио губернатора Алексея Текслера и врио главы города Наталью Котову, сообщили Накануне.RU в инициативной группе дольщиков.

"Приглашаем Вас посетить митинг обманутых дольщиков Челябинской области… На митинге будет обсуждаться текущее положение дел на стройке каждого объекта незавершенного строительства, действия представителей городских и региональных властей по решению данной проблемы, предложения по разработке финансовой модели по завершению строительства домов, а также множество других важных вопросов", - говорится в обращении дольщиков, которые переданы в областное правительство и городскую администрацию.

Добавим, что в митинге 24 августа намерены принять участие обманутые дольщики ЖК Чурилово Lake City, ЖК Бриз, ЖК Яркая жизнь, ЖК Новоград, Уральской строительной компании и др.

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В Челябинске обманутые дольщики пригласили на свой митинг Алексея Текслера и Наталью Котову

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Теги: дольщики, Речелстрой, Чурилово, митинг, Алексей Текслер, Наталья Котова,



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