В Донецке увековечили имя Кобзона
На фасаде Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко установлена мемориальная доска в честь Иосифа Кобзона.
По словам мэра города Алексея Кулемзина, выбрано это место, так как Кобзон много раз выступал на сцене этого театра.
Председатель правления региональной общественной организации "Землячество донбассовцев" в Москве Петр Акаемов зачитал на церемонии открытия послание народу Донбасса от вдовы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, в котором она выразила благодарность за внимание и память об артисте.
Напомним, Кобзон является уроженцем Донбасса, он родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр. Умер в Москве 30 августа 2018 года. Активно поддерживал Донбасс в борьбе против украинской нацистской власти и за воссоединение с Россией.
На памятной доске написано: "Герой Труда Российской Федерации, Герой ДНР, Народный артист СССР Иосиф Кобзон (1937-2018) многократно выступал перед жителями Донбасса на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко".
На концертах Кобзона в Донецке всегда был аншлаг. С ним иногда пел и глава ДНР Александр Захарченко, именем которого будет названа площадь перед зданием Дома Правительства.