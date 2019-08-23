14 Сентября 2020
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Общество В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Иосиф Кобзон певец (2010) | Фото:kp.by

В Донецке увековечили имя Кобзона

На фасаде Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко установлена мемориальная доска в честь Иосифа Кобзона.
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По словам мэра города Алексея Кулемзина, выбрано это место, так как Кобзон много раз выступал на сцене этого театра.

Председатель правления региональной общественной организации "Землячество донбассовцев" в Москве Петр Акаемов зачитал на церемонии открытия послание народу Донбасса от вдовы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, в котором она выразила благодарность за внимание и память об артисте.

Напомним, Кобзон является уроженцем Донбасса, он родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр. Умер в Москве 30 августа 2018 года. Активно поддерживал Донбасс в борьбе против украинской нацистской власти и за воссоединение с Россией.

На памятной доске написано: "Герой Труда Российской Федерации, Герой ДНР, Народный артист СССР Иосиф Кобзон (1937-2018) многократно выступал перед жителями Донбасса на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко".

На концертах Кобзона в Донецке всегда был аншлаг. С ним иногда пел и глава ДНР Александр Захарченко, именем которого будет названа площадь перед зданием Дома Правительства.

Кобзон, Захарченко, Донецк, концерт(2014)|Фото: ru.tsn.ua

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В Донецке увековечили имя Кобзона

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Теги: Донецк, ДНР, Иосиф Кобзон



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