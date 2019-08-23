В Югре нашли тела пропавших подростков-рыбаков

Окончены поиски пропавших в ХМАО подростков-рыбаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Напомним, 19 августа в 10 км от села Саранпауль на реке нашли пустую лодку с работающим мотором. Владелец лодки – житель села – рассказал, что около 10 утра его 16-летний сын и его 15-летний знакомый отправились на лодке на рыбалку. После они на связь не выходили.

23 августа тела пропавших нашли в реке с помощью специального оборудования примерно в 500 м от лодки. При визуальном осмотре видимых травм не нашли. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.