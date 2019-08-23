Экс-футболист "Урала", попавшийся на допинге, избежал наказания

Полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов избежал серьезного наказания за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в мае этого года футболиста заподозрили в употреблении допинга: по данным РУСАДА, в пробе игрока, взятой после одного из матчей, была найдена запрещенная субстанция. После этого РФС совместно с ФНЛ начали внутреннее расследование.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Авангард", разбирательство завершено, по его итогам Коробов получил предупреждение. Было принято решение не назначать Дмитрию какой-либо дисквалификации, так как вины или халатности спортсмена в попадании запрещенного вещества в организм не было установлено.

С Коробова сняты все ограничения. Теперь он может тренироваться и принимать участие в официальных матчах.

Напомним, Дмитрий Коробов перебрался в "Авангард" летом прошлого года из екатеринбургского "Урала".