В организме врача, помогавшего при ЧП в Нёноксе, найден цезий-137

Обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Нёноксе, не выявило у них проблем со здоровьем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Архангельской области, всего обследовались более 110 человек – это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона.

Подчеркивается, что ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения, а также инкорпорации радионуклидов.

При этом у одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий взрыва.

По их данным, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. "С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу", - сказали в пресс-службе.

Выброс цезия-137 в окружающую среду происходит в основном в результате ядерных испытаний и аварий на предприятиях атомной энергетики.

Цезий-137 - один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах, сбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций. Интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями; в воде находится преимущественно в виде ионов. Содержится в растениях и организме животных и человека.

Коэффициент накопления 137Cs наиболее высок у пресноводных водорослей и арктических наземных растений, а также лишайников. В организме животных 137Cs накапливается главным образом в мышцах и печени. Наибольший коэффициент накопления его отмечен у северных оленей и североамериканских водоплавающих птиц. Накапливается в грибах, ряд которых (маслята, моховики, свинушка, горькушка, польский гриб) считается "аккумуляторами" радиоцезия.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Нёноксу должны прибыть врачи из Москвы для обследования местных жителей, бывших в населенном пункте во время ЧП 8 августа.

Начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков опроверг эти сообщения.По его словам, были взяты пробы воды, воздуха, они оказались в норме. "Зачем мы будем обследовать людей, если нет причин для обследования?", - сказал Машенков.