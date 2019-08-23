Правительство призвали выявить среди спортсменов людей с больным сердцем после смерти тамбовской бегуньи

Общественники из организации "Хрустальное сердце" обратились к главам министерств спорта и здравоохранения России с призывом выявлять скрытые сердечные заболевания у профессиональных спортсменов и любителей спорта. Это реакция на трагическую гибель 25-летней легкоатлетки Маргариты Плавуновой, сообщили Накануне.RU в "Хрустальном сердце".

Напомним, девушка, которая профессионально занималась спортом и не раз становилась чемпионкой региональных соревнований по легкой атлетике, вышла на пробежку и упала с сердечным приступом. Вызванные на место ЧП медики не успели ничего сделать – они только констатировали смерть. СКР начал проверку, но, по предварительным данным, криминальная версия в случившемся отсутствует.

Вице-президент фонда "Хрустальные сердца" Мария Черныш говорит: "Многие кардиологи не в состоянии выявить опасные аритмии по кардиограмме. Комплекс данных заболеваний был выявлен сравнительно недавно и метод их определения включает дополнительные обследования, в том числе, анкетирование о наличии подобных проблем у родственников. Кардиологам, а спортивным медикам особенно, необходимо пройти курс повышения квалификации, чтобы атлеты перестали умирать во время тренировок и на соревнованиях".

Маргарита Плавунова

Общественники полагают, что и сами спортсмены должны ответственно относиться к своему здоровью и уметь оказывать доврачебную помощь при внезапной остановке сердца. Сюда входит проведение сердечно-лёгочной реанимации, в том числе, с использованием автоматического наружного дефибриллятора (АНД).

"Хрустальное сердце" - общественная организация по предупреждению внезапной аритмической смерти у детей и подростков, но масштаб проблемы заставляет говорить о ней и в отношении к взрослым, - добавляет Мария Черныш. – Мы призываем власти обратить на проблему должное внимание и сделать первые шаги по её решению: обучить детских кардиологов выявлять опасные аритмии, оборудовать все детские учреждения АНД и провести тренинги для персонала по оказанию первой помощи при остановке сердца с его применением".

Внезапная остановка сердца (ВОС) - самая частая и непосредственная причина смерти. Она может произойти при нарушении кровообращения в сосудах сердца, аритмиях, травмах, поражении электрическим током. ВОС может происходить даже у самых маленьких детей и подростков в состоянии покоя, во время занятий по физкультуре в школе, спортивных секциях.