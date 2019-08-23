Площадь перед Домом Правительства ДНР будет названа именем Захарченко

Площадь перед Домом Правительства ДНР (бывшая облгосадминистрация) в центре Донецка будет названа в честь первого главы республики Александра Захарченко. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что многотысячные митинги, которые собирались весной 2014 года, проходили в том числе на этой площади, которая стала символом борьбы Донбасса за Русский Мир. На стеле перед зданием администрации 1 марта 2014 года впервые был поднят флаг России.

Ранее она называлась Октябрьской. Формально сейчас она не имеет названия. Расположена в нескольких сотнях метров от центральной площади города - площади Ленина.

Напомним, 31 августа исполнится ровно год, как Захарченко погиб при теракте. В Донецке также планируется открыть мемориал Захарченко.

Будущая площадь им. Захарченко, 1 марта 2014 г.