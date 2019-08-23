"Анархия заканчивается". Глава Зауралья потребовал жестко контролировать перечисление денег в районы

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал чиновников всех уровней жестко контролировать весь путь движения денежных средств из федерального бюджета на места, в города и районы Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании правительства региона скорректировали бюджет, согласно новым данным Зауралье получит дополнительно более 3 млрд руб. на сбалансированность областной казны, а также на погашение кредиторской задолженности по зарплатам и коммунальным долгам в муниципалитетах.

К такому соглашению удалось прийти после визита в Курган первого вице-премьера российского правительства Антона Силуанова в минувшую пятницу.

Шумков отметил, что с нынешних пор "анархия заканчивается", и призвал подчиненных не "устраивать кормушки" из бюджетной сферы.

"Прекращайте пристраивать разного рода друзей и бюджетными деньгами отапливать воздух, или прикармливать интересующие структуры. Завершаем эту эпопею, коллеги. Большая страна нам помогла. Выделила деньги на наши внутренние вопросы", - отметил Шумков.