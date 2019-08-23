14 Сентября 2020
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Экономика Курганская область Уральский ФО
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

"Анархия заканчивается". Глава Зауралья потребовал жестко контролировать перечисление денег в районы

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал чиновников всех уровней жестко контролировать весь путь движения денежных средств из федерального бюджета на места, в города и районы Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании правительства региона скорректировали бюджет, согласно новым данным Зауралье получит дополнительно более 3 млрд руб. на сбалансированность областной казны, а также на погашение кредиторской задолженности по зарплатам и коммунальным долгам в муниципалитетах.

К такому соглашению удалось прийти после визита в Курган первого вице-премьера российского правительства Антона Силуанова в минувшую пятницу.

Шумков отметил, что с нынешних пор "анархия заканчивается", и призвал подчиненных не "устраивать кормушки" из бюджетной сферы.

"Прекращайте пристраивать разного рода друзей и бюджетными деньгами отапливать воздух, или прикармливать интересующие структуры. Завершаем эту эпопею, коллеги. Большая страна нам помогла. Выделила деньги на наши внутренние вопросы", - отметил Шумков.

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"Анархия заканчивается". Глава Зауралья потребовал жестко контролировать перечисление денег в районы

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Теги: Вадим Шумков, правительство, Курган, заседание, бюджет, муниципалитеты



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