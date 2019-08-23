Начались продажи футболок с "чудом на кукурузе" и "американской Гренландией"

Выпускать актуальный мерч к новостной повестке становится хорошим тоном.

От трендов не отстает (а часто задает их) в этом смысле телеканал RT, и его главный редактор Маргарита Симоньян продвигает фирменные вещи как может. Так, в твиттере она рассказала о продажах футболок, выпущенных по случаю "чуда на кукурузе".

Принт на футболке – контур самолета "Уральских авиалиний" среди кукурузы, а под ним подпись "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Эти слова одного из бортпроводников аварийно севшего в поле самолета стали не просто мемом, а слоганом чудесного спасения и теперь цитируются буквально везде.

"Футболки в честь героического экипажа А321 в нашем интернет-магазине раскупаются очень быстро. Не опоздайте! Все вырученные за футболки деньги мы отдадим людям, о которых пишем в нашем проекте "Дальше действовать будем мы", - пишет Симоньян.

Ну а в США тоже стараются держать нос по ветру. Так, Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) выпустил футболки с Гренландией, включенной в состав Штатов, передает радио "Говорит Москва". Деньги от продаж (футболка стоит $25) пойдут на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа, который недавно выразил готовность купить самый большой в мире остров у Дании.