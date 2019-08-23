14 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Анатолий Чернов (2019) | Фото:Накануне.RU

Один из "динозавров" зауральской промышленности стал почетным гражданином Кургана

Список почетных граждан Кургана пополнился новой фамилией - 22 августа глава города Андрей Потапов вручил это звание генеральному директору АК "Корвет" Анатолию Чернову, об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

Чернова называют "динозавром" зауральской промышленности из-за его огромного опыта и всеобщего признания. В машиностроении Чернов трудится уже более полувека. Промышленник - кандидат экономических наук, имеет два высших образования, а также госнаграды и ордена.

Предприятие, которым руководит Чернов, является одним из самых развитых в Курганской области и на всем Урале.

В период губернаторства Олега Богомолова Анатолий Чернов был персоной нон грата из-за неприязненных отношений с тогдашним главой региона. О нем не писали в СМИ, деятельность "Корвета" очень мало анонсировалась. Причины конфликта - Богомолов хотел подчинить себе Чернова, чтобы он "плясал под его дудку", однако этого так и не произошло.

Анатолий Чернов(2019)|Фото:Накануне.RU

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Один из "динозавров" зауральской промышленности стал почетным гражданином Кургана

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Теги: Анатолий Чернов, Почетный житель, Курган



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