Росгвардия хочет получить право изымать помещения и землю на время боевых задач

Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ на портале публикации проектов правовых актов.

На рассмотрение заявки властям дается десять дней. В экстренных случаях запрос делается в устной форме, а письменное подтверждение должно быть предоставлено в течение суток.

В Кремле заявили, что не в курсе инициативы.

В 2017 году президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе охраны (ФСО) изымать землю для государственных нужд. Такое же право получили ФСБ, Росимущество и Минобороны.