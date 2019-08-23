14 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Сошедшие вагоны Кишерть – Шумково (2019) | Фото: УрСУТ СКР

В Прикамье ограничено движение на участке железной дороги, где из-за размытой почвы сошли с рельсов грузовые вагоны

На перегоне Кишерть – Шумково продолжают укреплять железную дорогу, почву под которой размыли сильные дожди. Для безопасности пассажиров движение шести электропоездов, курсирующих между Пермью и Кишертью, ограничено маршрутами "Пермь-2 – Кунгур", "Кунгур – Пермь-2", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранса.

Напомним, сильные ливни размыли почву под железнодорожными путями – пострадало 60 м полотна. Это привело к тому, что "в кювет" слетели несколько вагонов грузового состава. Пострадавших нет.

23-25 августа пригородные электропоезда №№7161, 7167, 7171 сообщением Кишерть – Пермь-2 будут отправляться от станции Кунгур. Весь железнодорожный транспорт из Кунгура в направлении Перми ездит по действующему расписанию. Электропоезда №7164, №7168, №7174 сообщением Пермь-2 – Кишерть смогут довезти пассажиров до Кунгура, далее они отправятся на автобусах. Движение пригородных поездов, следующих транзитом через станции Кунгур и Кишерть, не ограничено.

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В Прикамье ограничено движение на участке железной дороги, где из-за размытой почвы сошли с рельсов грузовые вагоны

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Теги: Кишерть - Шумково, железная дорога, грузовой состав



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