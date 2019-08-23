14 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

Три четверти россиян идут к врачу, только когда совсем прижмёт – опрос

57% россиян не обращаются к врачам, когда заболевают, а сами выбирают лекарства. При этом 19% в принципе избегают врачей, а 31% хотя бы раз обращались к знахарям и целителям. Таковы данные опроса, проведенного порталом "Здоровье Mail.Ru".

Только 28% респондентов посещают поликлиники, если плохо себя чувствуют. Три четверти населения (74%) ходят к врачам только при странных симптомах или в тяжелом состоянии.

Что касается самого лечения, 9% дополняют назначенные врачами курсы лечения народными средствами. Исключительно гомеопатией, БАДами и народными рецептами лечатся 5% опрошенных. Среди самых популярных направлений лидирует фитотерапия (траволечение) — ей доверяют 22%, лечение продуктами пчеловодства 14%, мануальная терапия (7%) и гомеопатия (7%).

Более половины (62%) приобретают биоактивные добавки (мумие, средства от похудения и тд.), 46% покупают согревающие пояса из шерсти, вибромассажные пояса, браслеты из меди и других металлов, биомагниты, турмалиновые носки и прочее.

Опрос проходил с 14 по 19 августа среди 11 717 российских пользователей Здоровья Mail.ru.

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Три четверти россиян идут к врачу, только когда совсем прижмёт – опрос

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Теги: гомеопатия, самолечение, россияне, бады



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