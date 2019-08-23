14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Место стройки новой телебашни в Орджоникидзевском районе (2019) | Фото: Накануне.RU

Высокинский о строительстве телебашни на Уралмаше: Если поймем, что район под угрозой, то надо садиться и обсуждать перенос

Сегодня в ходе объезда Орджоникидзевского района Екатеринбурга глава города Александр Высокинский рассказал о площадке, где планируется постройка телебашни, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее жители Уралмаша выражали опасения, что от новой телебашни будет идти опасное для здоровья излучение.

"На следующей неделе мы приглашаем наших коллег из Москвы. Надо возобновлять экспертизу, понимать, как у нас будет соотноситься новая башня трансляционная и новый жилой микрорайон "Изумрудный бор", который сегодня строится. Надо соотнести все выписанные строительные разрешения.

Место стройки новой телебашни в Орджоникидзевском районе(2019)|Фото: Накануне.RU

Если мы поймем, что новый микрорайон находится под угрозой, то надо садиться и обсуждать перенос башни. Но прежде чем что-то предпринимать, надо посмотреть заключения экспертов, как все-таки работает радиоволна, где у нас она будет приносить вред, и после этого принимать решение. Оставлять два объекта: и жилой микрорайон, и трансляционную башню без дополнительной экспертизы сегодня нельзя. Граждане должны получить ответ, что это безопасно, либо мы должны принять меры, чтобы проживание в этом районе было безопасно", - сказал мэр.

Место стройки новой телебашни в Орджоникидзевском районе, Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Высокинского, разъяснительной работой с населением занимается депутат Владимир Смирнов, а с точки зрения технологии оценки, экспертизы - администрация города.

"По-доброму, в течение месяца-полутора решение нужно принять. Потому что стройка идет и там, и там", - сказал мэр.

Место стройки новой телебашни в Орджоникидзевском районе(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам депутата Смирнова, на ближайшее время в зале администрации Орджоникидзевского района организованно совещание с привлечением жителей, общественников и представителей Роспотребнадзора.

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Высокинский о строительстве телебашни на Уралмаше: Если поймем, что район под угрозой, то надо садиться и обсуждать перенос

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Теги: Высокинский, Уралмаш, телебашня, строительство



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