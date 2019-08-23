14 Сентября 2020
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Экономика В России
пенсионер (2019) | Фото: Накануне.RU

Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума во втором квартале – 11 185 рублей

Министерство труда и социальной защиты РФ установило размер прожиточного минимума по России в целом во втором квартале 2019 года – 11185 руб. Это на 432 руб. больше, чем в первом квартале.

Прожиточный минимум является совокупностью стоимости набора из так называемой потребительской корзины: минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для  сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека.

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума во втором квартале – 12130 руб., для пенсионеров – 9236 руб., для детей – 11004 руб.

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Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума во втором квартале – 11 185 рублей

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Теги: прожиточный минимум, второй квартал, минтруд



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