Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума во втором квартале – 11 185 рублей

Министерство труда и социальной защиты РФ установило размер прожиточного минимума по России в целом во втором квартале 2019 года – 11185 руб. Это на 432 руб. больше, чем в первом квартале.

Прожиточный минимум является совокупностью стоимости набора из так называемой потребительской корзины: минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека.

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума во втором квартале – 12130 руб., для пенсионеров – 9236 руб., для детей – 11004 руб.