Пакет нужен: "Перекресток" будет принимать использованные пакеты своих клиентов

X5 Retail Group сбирается запустить сбор использованных пакетов у клиентов "Перекрестка". Правда, сдать можно будет только те пакеты, в которых был доставлен заказ, сделанный в онлайн-супермаркете ритейлера. Пока услуга работает в пилотном режиме, но во всех регионах присутствия онлайн-магазина.

"Мы всегда тщательно следим за тем, как упаковываются заказы онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и строго следуем нормам СанПиНа, предъявляющим достаточно жёсткие требования к товарному соседству. Поэтому пакетов в одном заказе чаще всего бывает довольно много. Видя, насколько остро сегодня стоит проблема образования пластиковых отходов, мы решили сделать шаг в сторону минимизации количества пластика, отправляющегося на свалку вместо переработки", - комментирует Леонид Довладбегян, директор по стратегии и развитию электронной коммерции торговой сети "Перекрёсток".

Курьеры доставят использованные пакеты обратно в dark stores. Там их соберут и агрегируют с другими пластиковыми отходами, образовавшимися в результате операций онлайн-супермаркета. Затем весь собранный пластик передадут партнёру, который обеспечит его последующую переработку.

Только в прошлом году торговая сеть "Перекрёсток" передала на вторичную переработку более 2 тыс. тонн пластика и полиэтилена, говорится в сообщении X5 Retail Group.