Экс-гендиректор Антипинского НПЗ заочно арестован

Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лесовиченко заочно арестован на два месяца, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Тюмени.

Напомним, Лисовиченко находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации". Речь идет о хищении кредитных денег "Сбербанка". Бывшему собственнику АНПЗ Дмитрию Мазурову уже предъявлено обвинение. Позже Ленинский райсуд Тюмени отказал Лисовиченко в выплате "золотого парашюта" в 10 млн долларов.

Решение о заочном аресте вынесено 22 августа. Срок ареста – два месяца, добавили в суде. Также появилась информация о том, что Лисовиченко объявлен в международный розыск, и что против него якобы возбуждено новое уголовное дело о присвоении или растрате сотен миллионов рублей, однако подтвердить эту информацию в областном управлении СКР не удалось: его официальный представитель Олеся Евсеева сообщила Накануне.RU, что иных комментариев, нежели тот, что был ранее, не дают.