14 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин Совбез (2016) | Фото: пресс-служба президента РФ

"Испытание не было импровизацией": Путин поручил оценить угрозу от американских ракет

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам.

Поручение было дано на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что проведенное США испытание ракеты - очередное звено в цепи запланированных мероприятий, и оно не было импровизацией.

Российский лидер также поручил подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу.

Кроме того, по словам президента, американские политики высокого ранга заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - подчеркнул Путин.

Напомним, испытания американцы провели на острове Сан-Николас. Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

В МИД РФ заявили, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Сообщалось, что Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее уже сообщалось, что в США начали производить компоненты оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности, который прекратил действие 2 августа. В текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развернуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

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"Испытание не было импровизацией": Путин поручил оценить угрозу от американских ракет

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Теги: владимир путин, сша, ракеты



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Ранее 23.08.2019 15:48 Мск В ГД предложили ответить на ракетные испытания США новым Карибским кризисом

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