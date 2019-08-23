Житель Екатеринбурга отсудил 25 тысяч рублей за сорвавшийся концерт

Роспотребнадзор помог екатеринбуржцу вернуть деньги за несостоявшийся концерт.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в консультационный пункт для потребителей обратился житель Екатеринбурга. Он рассказал, что приобрел билеты на концерт, однако в указанное время шоу не состоялось. В досудебном порядке спор с организацией, продавшей ему билет, решить не удалось.

Тогда специалист консультационного пункта подготовил в адрес исполнителя услуги исковое заявление. По решению суда с ответчика была взыскана стоимость не оказанных по договору услуг, неустойка за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя и стоимость юридических услуг.

Общая сумма, которую заплатит организация, составит более 25 тысяч рублей.