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Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019 (2019) | Фото: www.roscosmos.ru

"Как смартфон отличается от дискового телефона". Уральская система управления космическими кораблями прошла испытания

22 августа 2019 года с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14". Таким образом, пусть и в беспилотном режиме, отработан запуск пилотируемого корабля. Ранее при помощи этой ракеты-носителя выводились на орбиту только грузовые корабли и космические аппараты. В перспективе именно на "Союз 2.1а" будет возложена миссия по доставке космонавтов на МКС.

Цифровая система управления ракеты создана инженерами екатеринбургского НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова, на неё установлен комплект базовых блоков семейства "Малахит", которые впоследствии планируется постепенно заменить на более современную бортовую цифровую вычислительную машину.

Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019(2019)|Фото: www.roscosmos.ru

Главное преимущество "Союз-2.1а" перед "Союз-ФГ" - цифровая, а не аналоговая система управления, за счёт которой удалось улучшить ряд характеристик, увеличивающих точность управления полетом. Как передает корреспондент Накануне.RU, по словам генерального директора НПО Андрея Мисюры, в результате внедрения этой системы управления "Союз-2.1а" отличается от своего предшественника, как смартфон от дискового телефона.

Первый пилотируемый полёт запланирован уже на март следующего года. На данный момент схема компоновки ракеты-носителя "Союз-2" полностью штатная, ведётся её серийное производство, а вчерашний запуск фактически стал её завершающим испытанием.

Старт ракеты Союз 21-а 22.08.2014(2019)|Фото: www.roscosmos.ru

В следующем году начнутся испытания системы управления для ракеты "Союз-5".

Как отметил генеральный директор НПО автоматики, система цифрового управления создана уже не в Советском Союзе, а в России. Космос – относительно новое направление работы предприятия, которым начали заниматься лишь в конце 1990-х гг. Однако при создании систем управления ракетами могли использоваться и предыдущие наработки.

Разработки искусственного интеллекта для космоса внедряются в "гражданских" направлениях, при создании систем "умного города", например, для более рационального использования мест для парковки или выявления девиантного поведения в общественных местах, такие системы будут внедряться в "Академическом". В подобных моделях, использующихся сейчас, обработкой информации в конечном итоге занимается человек, а не искусственный интеллект. НПО автоматики предлагает качественно новый вариант, в котором эта задача будет возложена на ИИ, что позволит предотвращать правонарушения, а не помогать раскрывать их при помощи архива видеоматериала.

Андрей Мисюра, НПО автоматики(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Как смартфон отличается от дискового телефона". Уральская система управления космическими кораблями прошла испытания

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Теги: НПО автоматики, союз, умный город



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