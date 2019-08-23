Производитель "Суперджета" заявил, что мексиканский InterJet не отказывается от российских самолетов

Производитель самолетов SSJ-100 – компания "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК) – прокомментировал информацию о желании мексиканского лоукостера InterJet отказаться от эксплуатации "Суперджетов".

В ГСС считают, что мексиканцы не хотят отказываться или возвращать купленные (а не взятые в лизинг!) самолеты.

"Речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов", - цитирует РИА Новости представителя авиастроительной компании. Что именно подразумевается под "ремаркетингм" – неизвестно.

Ранее "Ведомости" сообщили, что бюджетный авиаперевозчик из Мексики ищет покупателей на часть (по другой версии – на все) своих "Суперджетов". Всего их InterJet купил 22, но один самолет, по неподтвержденным данным, был разобран на запчасти, так как сервисное и ремонтное обслуживание у производителя налажено не лучшим образом – на это жалуются и другие эксплуатанты.