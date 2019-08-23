В Тюмени терапевта судят за смерть пациента

25-летнего терапевта одной из областных больниц судят за смерть пациента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

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Врач, назначенный с сентября 2017 года участковым терапевтом одной из областных больниц, 5-6 сентября 2018 года дежурил в приемном отделении. Ночью туда доставили 39-летнего пациента, который жаловался на боли в горле из-за попадания инородного тела, и повышенную температуру.

Терапевт не назначил необходимое обследование, а также осмотр у оториноларинголога, и отпустил пострадавшего домой. Утром 6 сентября больного вновь доставили в приемное отделение – ему стало хуже, где он умер. Экспертиза подтвердила прямую связь между тем, что врач проявил невнимание к пациенту, и тяжелыми травмами, ставшими причиной смерти. Дело ушло в суд.