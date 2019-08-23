"Я доволен, есть практический результат". Губернатор Ямала проехал по региону за рулем Lada XRAY

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов совершил восьмидневное путешествие по муниципалитетам Ямала. Уникальность вояжа заключается в том, что весь путь глава региона проделал за рулем отечественной LADA XRAY. По словам самого Артюхова, цель поездки - "лично прочувствовать каждую кочку".

В пути губернатора сопровождали директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков, а также журналист региональной телерадиокомпании Алексей Лемаев. Периодически к ним присоединялись и главы муниципалитетов, по территории которых проходило путешествие. Итоги и подробности поездки - в материале Накануне.RU.

За рулем глава региона преодолел около 1200 километров по региональным и муниципальным дорогам. По информации пресс-службы окружного правительства, маршрут проходил по участку Надым – граница ХМАО главной автотрассы округа, пересекающей шесть муниципалитетов Ямала и служащей основным наземным путем для жителей, гостей и грузов.

Губернатор проехал по следующим населенным пунктам: из Салехарда в Надым. Оттуда: Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево – переправа через реку Пур – поселок Уренгой – Пуровск – Тарко-Сале – Пурпе – Губкинский – Муравленко – граница ХМАО и ЯНАО – Карамовский пост – Ноябрьск.

"Я балдею, на самом деле. Я так давно уже не ездил на дальние расстояния. Работа привязала к служебному автомобилю. Когда тебя кто-то везет, хочется поездить самому", - поделился впечатлениями глава региона.

Свою инспекцию, напомним, губернатор начал со строящейся дороги - Салехард - Надым. Этот проект, по словам Дмитрия Артюхова, является одним из ключевых для региона. Дорогу планируется открыть в следующем году. Она будет с "переходным покрытием" - или, проще говоря, вместо асфальта, на ней первое время будет щебенка.

"Я ожидаю, что будут говорить, что обещали дорогу, а едем не по гладкому асфальту. Но, во-первых, лучше такая круглогодичная дорога, чем ее отсутствие вообще. Во-вторых, как говорят строители, из-за наших особенностей строительства, нужно подождать хотя бы год, как она отстоится, понаблюдать за ней, потому что потом будет сложней ее ремонтировать, если грунт поведет себя не так", - отметил Дмитрий Артюхов.

Во время поездки губернатор встретил швейцарских студентов, приехавших в Россию и разместившихся в лагере. Иностранцы прибыли для того, чтобы изучить Ямал "с разных сторон: и как историю, и как экологию".

"Для меня это было неожиданно. Тем не менее, важно, что они вернутся с совсем другим пониманием России", - сказал глава региона.

Еще одним интересным приключением во время путешествия для губернатора стал перекус в придорожном кафе, где "пропадают кошки".

Но главным во время поездки, конечно, были встречи с ямальцами. Посетив 11 населенных пунктов, глава региона провел семь встреч с жителями в самых крупных из них. Пообщаться с губернатором пришло не менее двух тысяч человек, они задали 166 вопросов, на каждый из которых Дмитрий Артюхов постарался честно и максимально подробно ответить. В совокупности глава Ямала провел на сцене, общаясь с жителями, около 18 часов.

Вопросы на встречах поднимались довольно проблемные. Так, на встрече с жителями Губкинского, Артюхов обсудил нехватку "узких" специалистов в больнице, с жителями Нового Уренгоя - мусорную реформу, а медработники Тарко-Сале сообщили о двукратном падении зарплаты. Губернатор поручил разобраться в причинах произошедшего и заявил, что бюджет будет составлен таким образом, чтобы ускоренно поднять заработную плату тем категориям работников, у которых произошел "несправедливый перекос" из-за "майских указов". Обсуждались также вопросы благоустройства, ликвидации аварийного жилья.

Глава региона открыл ряд значимых для региона объектов. В Тарко-Сале Дмитрий Артюхов вместе с главой района вручил ключи новоселам дома, построенного на средства окружного фонда жилищного строительства для переселения жителей из аварийного жилого фонда. Подрядчиком строительства стала компания "Промтехмаш" - за два года она возвела шестиэтажный дом на ул. Губкина, 10. Под расселение для исполнения "майского" указа президента будет выделено 95 квартир, еще пять муниципалитет предоставит детям-сиротам.

В Губкинском губернатор открыл детский сад "Умка" на 330 мест. Этого события город ждал давно, группа "ВИС" в 2014 году приняла недостроенное строение и реализовала проект.

Здание оборудовано бассейном, тренажерным залом, на территории построены спортивные площадки. Свои творческие способности дети будут развивать в компьютерно-игровом и актовом залах, здесь предусмотрено пространство для занятий прикладными видами творчества. В распоряжении воспитанников "Умки" - интерактивные доски, ноутбуки, проекторы. Медицинский блок включает в себя кабинеты педиатра, логопеда и психолога, процедурный, стоматологический кабинеты, фотарий, сенсорную комнату, фитобар.

Глава региона посетил строящиеся объекты и наметил планы по строительству новых. В частности, в регионе появятся два новых железнодорожных вокзала: один - в Надыме, другой - в поселке Пурпе, где жители вынуждены пользоваться приспособленным ангаром бывшего торгового центра, построенным здесь еще в конце 1980-х. Вокзал востребован: в 2015 году в среднем за сутки со станции отправлялось 318 пассажиров, сейчас этот показатель вырос уже до 638. Дмитрий Артюхов осмотрел долгострой и пообещал начать строительство в 2020 году.

Впечатлениями от поездки и дальнейшими планами Дмитрий Артюхов делился в своем Instagram в формате видеодневника. Одновременно с этим он получал отклик от местных жителей и приглашения приехать в их населенный пункт и принять конкретные решения, по волнующим людей проблемам.

По мнению нашего эксперта - представителя Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, такой формат общения губернатора с населением весьма эффективен.

"Мы помним, как в свое время президент проехал на желтой машине по Дальнему Востоку. Это произвело впечатление. Губернаторы сейчас ищут новые формы активной связи со своими избирателями: используют такие месседжеры, как Instagram и другие, активно поддерживают связь с избирателями. То, что Артюхов выбрал такую форму, мне кажется, интересно и оригинально, потому что он не только получает возможность личного знакомства с этими проблемами, но и он сам выбирает маршрут. Не ездит по тем маршрутам, которые ему могут предложить некоторые главы муниципалитетов. Здесь определенный элемент неожиданности существует", - высказал мнение эксперт.

Он назвал это хорошим способом "поддерживать в тонусе руководителей всех уровней в регионе" и получать от жителей информацию о том, что в конкретном муниципалитете является наиболее актуальным, животрепещущим.

"Губернатор получает возможность прямой связи. И результаты его проверки становятся доступны для всех жителей. Он минует посредников, которые могли исказить или задерживать информацию", - добавил политолог.

Востребованность формата подтвердил рост интернет-аудитории главы региона. Только в Instagram у губернатора появилось более 4,5 тыс. новых подписчиков за неделю. Число сообщений и комментариев от пользователей составило около 3 тыс.

Сам губернатор остался доволен поездкой.

"Результатом я в целом доволен. Смог своими глазами посмотреть состояние дороги. Теперь разговор с дорожниками будет строиться по-другому. У меня запротоколирована каждая кочка. У меня в машине стояли камеры. Как вы знаете, мы делали проект с журналистами регионального телевидения. Ребята снимали все время, и я знаю каждую кочку. Если мне в следующем году скажут, что ее не было, я отмотаю все эти 1200 километров и скажу: "Нет уж, она была" - и будем исправлять. Если серьезно – очень хороший практический результат. И встречи с населением – рад возможности такого общения. Точно, чего власть не должна делать – это бояться честного прямого разговора с людьми, проблем", - подчеркнул Дмитрий Артюхов. И добавил, что и власть на местах должна чаще общаться с жителями.