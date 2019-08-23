14 Сентября 2020
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Общество В России Москва
администрация Челябинска, кондиционеры, (2018) | Фото:vk.com/civilpatrol74

Россиянам могут запретить вывешивать кондиционеры и антенны на фасады исторических зданий

Россияне, живущие в исторических зданиях, могут быть ограничены в вывешивании на внешние стены кондиционеров и спутниковых антенн. В Госдумы внесли поправки, запрещающие устанавливать перечисленные выше объекты на фасадах памятников культурного наследия, пишет "Московский комсомолец".

По данным издания, инициатором законопроекта стало правительство. В документе говорится, что "при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр", нельзя устанавливать внешние блоки кондиционеров, антенн, включая спутниковую связь. Исключением станут технические устройства охраны и сигнализации. В случае, если кондиционеры уже установлены, то их будет предложено демонтировать в течение полугода.

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В пояснительной записке говорится, что исполнение надзора за исполнением будет возложена на Минкультуры России совместно с региональными органами охраны объектов культурного наследия.

Сейчас в реестр включено более 142 тыс. памятников и ансамблей.

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Россиянам могут запретить вывешивать кондиционеры и антенны на фасады исторических зданий

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Теги: кондиционеры, охрана культурного наследия, исторические памятники, спутниковая антенна



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