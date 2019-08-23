Высокинский пообещал, что рынок "Омега" будет одним из лучших в Екатеринбурге

В пятницу, 23 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский проводит объезд Орджоникидзевского района города. Одним из первых он посетил рынок "Омега" на проспекте Космонавтов, где идет реконструкция, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сегодня посмотрели торговый центр "Веер", я думаю, он будет одним из лучших в стране. То, что сегодня строит УГМК - уникальнейший проект. Этот объект поменьше, он районного значения, но мы здесь хотим сделать один из лучших рынков. У нас сегодня хороших рынков в городе все-таки нет", - заявил глава.

Мэр осмотрел внутренние помещения и схемы, но остался недоволен транспортным вопросом.

"У каждого из этих объектов есть два основных назначения - благоустройство территории, летняя-зимняя уборка, и транспортная схема. Нужно сделать так, чтобы не "вставали" улицы по периметру. Когда увеличивается транспортный трафик, мы должны либо увеличивать фазы работы светофоров, либо должны рассчитать так, чтобы машины разъезжались без особых проблем. Это касается проспекта Космонавтов и соседней улицы", - отметил Александр Высокинский.

В итоге мэр поставил задачу проработать транспортный вопрос в течение двух недель. Высокинский также заверил, что это будет не торговый центр, а именно рынок.

"Мы сейчас были в зале, это нормальные торговые ряды. А киоски (которые находятся рядом, - прим.) мы почистим. Это рыночная концепция, а не магазинный формат. Здесь появится контролирующая качество лаборатория, здесь же появятся места питания, где этот свежий выставленный продукт вам и приготовят", - пообещал он.

Глава Екатеринбурга отметил, что к закрытию других рынков это не приведет.

"Если мы сделаем все, как мы задумали, то это приведет к тому, что остальные рынки города должны будут подтягиваться", - заверил он и поручил проработать вопрос о том, чтобы место было интересно как местным производителям, так и садоводам.

По словам Александра Высокинского, на месте будет также связка с метрополитеном - прямой выход с минус первого этажа. По плану также есть кинотеатр на четвертом этаже.

"У нас есть ответственный - депутат Смирнов. Я уверен, что все пункты протокола будут соблюдены, потому что есть с кого спрашивать", - заверил мэр.