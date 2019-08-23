Высокинский пообещал, что рынок "Омега" будет одним из лучших в Екатеринбурге

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
реконструкция тц &quot;Омега&quot;, Высокинский, Смирнов (2019) | Фото: Накануне.RU

Высокинский пообещал, что рынок "Омега" будет одним из лучших в Екатеринбурге

В пятницу, 23 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский проводит объезд Орджоникидзевского района города. Одним из первых он посетил рынок "Омега" на проспекте Космонавтов, где идет реконструкция, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сегодня посмотрели торговый центр "Веер", я думаю, он будет одним из лучших в стране. То, что сегодня строит УГМК - уникальнейший проект. Этот объект поменьше, он районного значения, но мы здесь хотим сделать один из лучших рынков. У нас сегодня хороших рынков в городе все-таки нет", - заявил глава.

Мэр осмотрел внутренние помещения и схемы, но остался недоволен транспортным вопросом.

реконструкция тц "Омега"(2019)|Фото: Накануне.RU

реконструкция тц "Омега"(2019)|Фото: Накануне.RU

реконструкция тц "Омега", Высокинский, Смирнов(2019)|Фото: Накануне.RU

"У каждого из этих объектов есть два основных назначения - благоустройство территории, летняя-зимняя уборка, и транспортная схема. Нужно сделать так, чтобы не "вставали" улицы по периметру. Когда увеличивается транспортный трафик, мы должны либо увеличивать фазы работы светофоров, либо должны рассчитать так, чтобы машины разъезжались без особых проблем. Это касается проспекта Космонавтов и соседней улицы", - отметил Александр Высокинский.

В итоге мэр поставил задачу проработать транспортный вопрос в течение двух недель. Высокинский также заверил, что это будет не торговый центр, а именно рынок.

реконструкция тц "Омега"(2019)|Фото: Накануне.RU

реконструкция тц "Омега"(2019)|Фото: Накануне.RU

реконструкция тц "Омега", Высокинский, Смирнов(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы сейчас были в зале, это нормальные торговые ряды. А киоски (которые находятся рядом, - прим.) мы почистим. Это рыночная концепция, а не магазинный формат. Здесь появится контролирующая качество лаборатория, здесь же появятся места питания, где этот свежий выставленный продукт вам и приготовят", - пообещал он.

Глава Екатеринбурга отметил, что к закрытию других рынков это не приведет.

"Если мы сделаем все, как мы задумали, то это приведет к тому, что остальные рынки города должны будут подтягиваться", - заверил он и поручил проработать вопрос о том, чтобы место было интересно как местным производителям, так и садоводам.

реконструкция тц "Омега"(2019)|Фото: Накануне.RU

реконструкция тц "Омега", стройка(2019)|Фото: Накануне.RU

реконструкция тц "Омега", Высокинский, Смирнов(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Александра Высокинского, на месте будет также связка с метрополитеном - прямой выход с минус первого этажа. По плану также есть кинотеатр на четвертом этаже.

"У нас есть ответственный - депутат Смирнов. Я уверен, что все пункты протокола будут соблюдены, потому что есть с кого спрашивать", - заверил мэр.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Высокинский пообещал, что рынок "Омега" будет одним из лучших в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Высокинский, рынок Омега, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети