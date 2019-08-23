14 Сентября 2020
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Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Зеленский анонсировал обмен заключенными с Россией в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично уже два месяца работает над тем, чтобы провести обмен заключенными с Россией, который должен состояться буквально в ближайшие дни.

Как сообщало Накануне.RU, обмен готовится по схеме "33 на 33" и произойдет до конца августа.

Зеленский попросил СМИ не распространять слухов и дать ему "выполнить свою работу", так как он обещал это людям - "что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну".

О войне Зеленский вспомнил напрасно, но масштабный обмен действительно готовится. Об этом пишут все СМИ в последние дни. Например, сообщается, что некоторых украинских осужденных перемещают по территории России.

Также пресс-служба посольства России на Украине сообщает, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев. Визит планируется на один день. А омбудсмен Украины Людмила Денисова находится в России. Все это говорит о том, что скоро произойдет масштабный обмен.

Отмечается, что под обмен не попадает главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого будто бы могут обменять по какой-то особой и отдельной схеме, но не в этот раз.

Примечательно, что на Украине это называют "обменом пленными". Значит ли это, что они захватывают в плен россиян, не сообщается, но осужденные в России граждане Украины упорно считаются "пленными".

Как сообщало Накануне.RU, Украина может обменять захваченных на границе с Крымом российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе гражданина России Евгения Мефедова.

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Зеленский анонсировал обмен заключенными с Россией в ближайшие дни

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, обмен, заключенные



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