14 Сентября 2020
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чиновник, чиновники, зарплата, деньги (2015) | Фото: kommersant.ru

Названы регионы с самыми богатыми чиновниками

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком (133 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском автономных округах (97 тысяч рублей), сообщил Росстат.

Самые низкие заработные платы чиновников - в Псковской области и Забайкальском крае, пишет РКБ, проанализировав данные ведомства.

На Ямале и в ХМАО зарплаты в органах местного самоуправления выше всех в России как в абсолютных значениях, так и в сравнении со средней зарплатой по региону.

В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, - более 133 тыс. против 18 тыс. руб.

В 14 регионах из 85 муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Такая ситуация сложилась, в частности, на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

Ранее сообщалось, что у российских чиновников может появиться новая надбавка к зарплате. Речь идет о предложении Минтруда, предполагающем введение системы наставничества.

Министерство предлагает доплачивать госслужащим до 30% оклада за эффективное обучение нового сотрудника.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 49,4 тыс. руб.

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Названы регионы с самыми богатыми чиновниками

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Теги: чиновники, зарплаты



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