Жительница Екатеринбурга, месяцами не пускавшая газовиков в квартиру, сдалась после долгих переговоров с приставами

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
газовая труба в подъезде (2019) | Фото: АО &quot;Екатеринбурггаз&quot;

Жительница Екатеринбурга, месяцами не пускавшая газовиков в квартиру, сдалась после долгих переговоров с приставами

В Екатеринбурге после вмешательства судебных приставов изменилась ситуация с подачей газа в многоквартирном доме №6 по улице Черноярской.

Напомним, жительница одной из квартир наотрез отказывалась пускать газовиков для проведения технического обслуживания оборудования. Из-за этого газ был отключен у нее и других жильцов. Такая ситуация длилась несколько месяцев, в итоге дело дошло до суда, который постановил обеспечить доступ внутрь.

пятиэтажка на Черноярской, 6(2019)|Фото: АО "Екатеринбурггаз"

судебные приставы и газовики(2019)|Фото: АО "Екатеринбурггаз"

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, 21 августа женщине было оставлено требование об исполнении судебного решения. Сегодня, 23 августа, владелица квартиры вела длительные переговоры с судебными приставами.

Как добавили в ведомстве, в результате она добровольно предоставила доступ в жилище для проведения газовых работ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жительница Екатеринбурга, месяцами не пускавшая газовиков в квартиру, сдалась после долгих переговоров с приставами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: газовики, приставы, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.08.2019 15:34 Мск Жительница Екатеринбурга несколько месяцев отказывается пускать газовиков в квартиру: дело дошло до суда

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети