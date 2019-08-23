Жительница Екатеринбурга, месяцами не пускавшая газовиков в квартиру, сдалась после долгих переговоров с приставами

В Екатеринбурге после вмешательства судебных приставов изменилась ситуация с подачей газа в многоквартирном доме №6 по улице Черноярской.

Напомним, жительница одной из квартир наотрез отказывалась пускать газовиков для проведения технического обслуживания оборудования. Из-за этого газ был отключен у нее и других жильцов. Такая ситуация длилась несколько месяцев, в итоге дело дошло до суда, который постановил обеспечить доступ внутрь.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, 21 августа женщине было оставлено требование об исполнении судебного решения. Сегодня, 23 августа, владелица квартиры вела длительные переговоры с судебными приставами.

Как добавили в ведомстве, в результате она добровольно предоставила доступ в жилище для проведения газовых работ.