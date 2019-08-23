В Прикамье девочка сбежала из приемной семьи из-за побоев

В Прикамье мать, которую ограничили в родительских правах, обратилась к уполномоченному по правам ребенка Светлане Денисовой. По словам заявительницы, ее дочь, попав в приемную семью, сбежала оттуда, потому что там ее избивали. Проверку начали и следователи, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение о том, что опекун жестоко обращается с приемной дочерью, поступило от родной матери девочки через онлайн-приемную Денисовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена. Родной матери стало известно, что ее дочь сбежала из приемной семьи из-за побоев, о чем ей рассказала сама девочка. Она не хочет возвращаться в семью, и сейчас находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Денисова обратилась в министерство социального развития Прикамья с просьбой выехать на место и проверить ситуацию.

Девочка подтвердила чиновникам категоричный отказ возвращаться в приемную семью. С семьей расторгли договор, опекун освобожден от обязанностей приемного родителя. Девочка находится в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас решается судьба как самой девочки, так и ее брата.

В краевом управлении СКР Накануне.RU сообщили, что начали свою проверку ситуации.