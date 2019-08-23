Лесной пожар угрожает курортному городу Марбелья

Лесные пожары подошли близко к курортному городу Марбелья на юге Испании.

Жители 40 домов были эвакуированы, передает "Интерфакс".

На Канарских островах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров. Это произошло следующий день после того, как власти заявили о ликвидации возгорания на острове Гран-Канария.

Угроза пожаров объявлена на островах Иерро, Пальма, Гомера, Тенерифе и Гран-Канария.

Напомним, пожары начались 10 августа. Эвакуация населения прошла в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар, она затронула уже две тысячи человек. Сообщалось, что возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата рядом с дорогой.