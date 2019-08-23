14 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
вандалы, сквер Розена (2019) | Фото:Instagram Вадим Шумков

"Их уже не переучить, время ушло". В Кургане вандалы вновь напали на отреставрированный сквер у дома барона Розена

В Кургане неизвестные вандалы изрисовали скамейки и фасад школы искусств в курганском сквере у дома барона Розена на улице Советской, об этом в Instagram написал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Шумков написал, что внутреннее состояние человека и общества передается через их деяния и внешний вид их мест обитания.

"Уже несколько месяцев подряд в городе расписывают новые остановки, фасады ремонтируемых домов. Вчера расписали дом Розена. Нашу красоту, нашу гордость. Мы выделили в этом году 14 млн руб., чтобы привести его в окончательный порядок и сотни ребятишек могли там учится классической музыке", - написал Вадим Шумков.

Глава региона добавил, что ему трудно судить, что движет такими людьми, кто портит новые и ремонтируемые объекты.

Курганцы в комментариях также осудили действия вандалов, назвав их "не очень умными людьми".

"Таких людей уже не переучить, время ушло. Ушло время их нравственного становления. Это, несомненно, сделали подростки, ибо взрослый человек вряд ли способен на такое. В этом вся проблема нашего Кургана - в его дурацком менталитете, в его умственной отсталости в плане сохранения всего лучшего и красивого, что сделано в городе", - написал в соцсети "Вконтакте" горожанин Дмитрий.

Уже известно, что полиция Кургана занимается розыском вандалов, а сам сквер будут по вечерам закрывать от посетителей на замок.

вандалы, сквер Розена(2019)|Фото:Instagram Вадим Шумков

вандалы, сквер Розена(2019)|Фото:Instagram Вадим Шумков

вандалы, сквер Розена(2019)|Фото:Instagram Вадим Шумков

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"Их уже не переучить, время ушло". В Кургане вандалы вновь напали на отреставрированный сквер у дома барона Розена

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Теги: Вадим Шумков, дом Розена, сквер, вандалы, рисунки



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